Hafensicherheitsgipfel: „Allianz Sicherer Hafen Hamburg“

HSV-Profi Ludovit Reis an der Schulter operiert Fußball-Profi Ludovit Reis vom Zweitligisten Hamburger SV hat sich am Montag der geplanten Operation an der linken Schulter unterzogen. Wie der Club mitteilte, ist der Eingriff bei dem 23 Jahre alten Mittelfeldspieler erfolgreich verlaufen. Reis hatte sich die Verletzung beim vergangenen Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:0) zugezogen. Die Schulter war bereits im Sommer betroffen. Über die Ausfalldauer des Niederländers machte der HSV keine Angaben.

Gerüst stürzt in Fahrstuhlschacht - Vier Tote Dramatischer Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger Hafencity: Ein Gerüst in einem Fahrstuhlschacht bricht zusammen und fällt acht Stockwerke in die Tiefe. Die Feuerwehr hat große Mühe, vier tote Arbeiter aus dem „Riesen-Mikado“ aus Gerüststangen zu bergen.