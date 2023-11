Hafenkante in Flensburg abgesackt: Ursache unbekannt

Auf rund 100 Metern ist die Hafenkante in Flensburg abgesackt. Die Stadt sucht nun nach der Ursache. Ist die Jahrhundertsturmflut Schuld?

Im Hafen in Flensburg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Kaikante an der Schiffbrücke abgesackt. Auf einem Abschnitt von rund 40 Metern ist die Kante rund einen halben Meter abgerutscht, wie die Stadt Flensburg mitteilte. Auf einem weiteren Abschnitt von rund 60 Metern sei sie zudem instabil.

Als eine mögliche Ursache wird von der Stadt die Jahrhundertsturmflut am 20. und 21. Oktober gesehen. Nun sollen Untersuchungen folgen, um das genaue Ausmaß der Schäden festzustellen.

Mit dem Absacken der Kaikante an der Schiffbrücke ist ein Schaden entstanden, den wir noch gar nicht beziffern können, sagte der Flensburger Oberbürgermeister Fabian Geyer. Nun gilt es schnellstmöglich, das Ausmaß und die Ursache herauszufinden, um weitere notwendige Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen und so zeitnah wie möglich die beschädigte Promenade wiederherzustellen.

Neben der Kaikante wurde laut Polizei auch der angrenzende Gehweg in Mitleidenschaft gezogen. Daher sei der Bereich weiträumig abgesperrt und zehn Fahrzeuge vom benachbarten Parkplatz abgeschleppt worden.

Während des Polizeieinsatzes ist der Fußweg nach Angaben der Beamten sogar weiter abgesackt. Dabei stürzten Teile der Kaimauer in die Flensburger Förde. Menschen wurden nicht verletzt.