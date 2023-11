Häuser im Stadtteil Altona wegen Gaslecks geräumt

Mehr zum Thema

Bestattungsart „Reerdigung“: Pilotprojekt fortsetzen Das Justizministerium hat sich für eine Fortsetzung des Pilotprojekts zur Bestattungsform Reerdigung in Schleswig-Holstein ausgesprochen. Über eine Fortsetzung solle aber im Landtag abgestimmt werden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Das Projekt würde Ende des Jahres auslaufen.