Nicht nur die Kinder sollten bei der Autofahrt auf Winterjacken verzichten. Durch die dicke Winterjacke wird die Beweglichkeit am Lenkrad nämlich eingeschränkt und genau wie bei den Kindersitzen liegt der Gurt nicht optimal an. Das quer liegende Gurtband kann bei einem Unfall tief in den Bauch einschneiden, was schwerwiegende Verletzungen von Darm, Leber oder Milz verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann dies zu inneren Blutungen führen.