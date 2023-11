Härtel: Wassertemperatur in Hallenbädern wird angepasst

Mehr zum Thema

Warmes Essen und ein Bett - Kältehilfe startet in Potsdam Obdachlose Menschen in Potsdam können ab Mittwoch wieder die Kältehilfe nutzen. Die Stadt stellt in diesem Winter zunächst 99 Plätze in Pensionen zur Unterbringung wohnungsloser Menschen zur Verfügung. Zudem gebe es Notbetten im Obdachlosenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Lerchensteig. Es sei vereinbart worden, dass an kalten Wintertagen niemand abgewiesen werde, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Ansprechbar dafür seien auch Streetworker. Nach Schätzungen von 2022 gibt es im Potsdamer Stadtgebiet etwa 100 Wohnungslose.