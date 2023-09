Härtel vor Rückkehr: „Die Zeit fühlt sich gut an“

Jens Härtel ist der erfolgreichste Trainer, den Hansa Rostock in den vergangenen Jahren hatte. Jetzt kehrt er als Trainer von Eintracht Braunschweig ins Ostseestadion zurück.

In fast vier Jahren als Trainer des FC Hansa Rostock schaffte Jens Härtel mit dem Club den Zweitliga-Aufstieg 2021 und den Klassenerhalt 2022. Nicht einmal zwölf Monate nach seiner Freistellung im November des vergangenen Jahres kehrt der 54-Jährige an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) als Trainer von Eintracht Braunschweig zum ersten Mal wieder ins Ostseestadion zurück.

Die Erinnerung ist positiv, sagte Härtel am Donnerstag über seine Rostocker Zeit. Weil wir enorm viele emotionale Momente mit der Mannschaft erlebt haben. Das bleibt. Deswegen freue ich mich und komme gern nach Rostock. Weil die Zeit eben so war, wie sie war. Die Entlassung oder die Freistellung - das sind Sachen, die passieren im Fußball. Aber im Nachgang muss ich sagen: Die Zeit fühlt sich gut an.

Auch beim FC Hansa empfängt man den Aufstiegstrainer mit warmen Worten. Jens hat hier eine tolle Leistung geliefert. Er ist mit der Mannschaft aufgestiegen, hat die Mannschaft dringehalten. Davor habe ich Respekt, sagte der aktuelle Rostocker Trainer Alois Schwartz am Donnerstag. Er hat den Weg so ein bisschen geebnet. Deshalb ist es schön, wenn man als Trainer wieder an eine Wirkungsstätte zurückkommt, an der man erfolgreich gearbeitet hat.