Härtefallfonds für Ostrentner: Frist soll verlängert werden

Mann stirbt bei Zusammenstoß zweier Autos in Gera Ein 85-jähriger Mann ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Gera tödlich verletzt worden. Zudem erlitt ein 53-Jähriger leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach geriet der 85-Jährige mit seinem Auto aus noch ungeklärten Umständen am Montagnachmittag in der Altenburger Straße auf die Gegenspur. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 53-Jährigen. Der 85-Jährige starb noch am Unfallort.