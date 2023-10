Härtefallfonds: Frist für Ostrentner soll verlängert werden

Mehr zum Thema

Temperaturen bis 20 Grad am Mittwoch in Thüringen Am Mittwoch kühlt es in Thüringen im Vergleich zu den vorherigen Tagen deutlich ab. Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt größtenteils trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Aus Westen weht ein mäßiger Wind, die Höchstwerte liegen bei 17 bis 20 Grad, im Bergland bei 12 bis 16 Grad.