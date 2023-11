Hälfte der Einfamilienhäuser in Europa könnte autark sein

Mehr zum Thema

Freilaufende Pferde auf Autobahnen: Tier stirbt nach Unfall Freilaufende Pferde haben in Baden-Württemberg für zwei Notfälle auf Autobahnen gesorgt. In einem Fall wurde ein Tier von einem Kleinlastwagen auf der Autobahn 5 bei Achern (Ortenaukreis) erfasst, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Es starb noch an der Unfallstelle. Menschen wurden bei dem Vorfall am Mittwoch nicht verletzt. Das Tier stammte von einem Hof in Achern. Der Besitzer wurde den Angaben zufolge informiert und organisierte den Abtransport. Wie das Pferd genau auf die Autobahn gelangt war, war zunächst unklar. Der Schaden am Laster wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Scholz: Mehr handwerkliche Berufe in Filmen zeigen In Filmen und im Fernsehen sollten aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mehr handwerkliche Berufe gezeigt werden. Ich wünsche mir, dass es auch häufiger im Fernsehen und im Film vorkommt, dass die Berufe der Stars auch etwas mit der Realität zu tun haben, sagte Scholz bei einem Gespräch mit Auszubildenden am Donnerstag im baden-württembergischen Weinheim. Eine Auszubildende hatte den Kanzler zuvor gefragt, was die Bundesregierung dafür tue, um junge Leute für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern.