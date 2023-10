Hackerangriff legt Website der Stadt Frankfurt lahm

Hacker haben die Website der Stadt Frankfurt am Main für mehrere Stunden lahmgelegt. Die Internetseite sei am Donnerstag Ziel eines konzertierten Hackerangriffs geworden, teilte eine Sprecherin der Stadt am Freitag mit. Hintergrund sei ein sogenannter DDoS-Angriff gewesen, bei dem ein Server durch massenhafte Anfragen zur Überlastung gebracht wird. Zahlreiche andere Kommunen in Deutschland seien am Donnerstag ebenfalls von einem solchen Angriff betroffen gewesen. Betroffen waren etwa die Webseiten der Städte Dresden und Nürnberg.

Bei einer DDoS-Attacke kommt anstelle von einzelnen Systemen eine Vielzahl von unterschiedlichen Systemen in einem großflächig koordinierten Angriff zum Einsatz. In der Regel sind solche Attacken keine Angriffe, bei denen es den Hackern gelingt, sich Zugang zu internen IT-Systemen zu verschaffen.

Das Universitätsklinikum Frankfurt war vor einer Woche wegen eines versuchten Hackerangriffs vom Internet getrennt worden. Die Sicherheitsvorkehrung dauerte am Freitag an. Nach Angaben des Klinikums waren keine Daten verschlüsselt oder ausgelesen worden und bisher auch keine Forderung mutmaßlicher Erpresser bekannt geworden, hieß es. Kliniken werden immer wieder zum Ziel von Cyber-Attacken.