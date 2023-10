Hackerangriff auf IT-Dienstleister hat Folgen für Kommunen

Mehr zum Thema

Schwangere erstochen: Freund in Untersuchungshaft Nach der tödlichen Attacke auf eine schwangere Frau in Leverkusen sitzt ihr Freund in Untersuchungshaft. Gegen den 34-Jährigen sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Montag. Der Mann mache von seinem Schweigerecht Gebrauch.