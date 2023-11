Hackerangriff auf das KaDeWe

Mehr zum Thema

Landkreistag begrüßt Einigung zu Flüchtlingskosten Der Vorsitzende des Brandenburger Landkreistags, Siegurd Heinze, hat die Einigung von Bund und Ländern zu den Flüchtlingskosten zurückhaltend positiv aufgenommen. Wir begrüßen es zumindest erst einmal, dass es in die richtige Richtung geht, sagte der parteilose Landrat des Kreises Oberspreewald-Lausitz am Dienstag im rbb-Inforadio. Ob die jährliche Pauschale von 7500 Euro pro Jahr reiche, darüber diskutierten die Kommunen am Dienstag mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Schauen wir mal, was konkret da bei den Ländern und am Ende bei den Kommunen rüberkommt beziehungsweise ankommt.