Hacker bei Cyberattacke gegen IT-Dienstleister will Lösegeld

Polizeigewerkschaft: Mehr Auflagen für Pro-Palästina-Demos Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert strengere Vorgaben für propalästinensische Demonstrationen in deutschen Städten. Alle Versammlungsbehörden müssen restriktiver sein und mehr Auflagen erlassen, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke am Montag im Deutschlandfunk. Diese Aufzüge durch deutsche Städte darf es so nicht mehr geben.

Zug erfasst drei Pferde Ein Zug hat im Sauerland in der Nacht zu Montag drei Pferde erfasst und getötet. Vermutlich wegen Wildschweinen auf ihrer Weide waren die Pferde in Panik geraten, hatten den Zaun durchbrochen und waren später in Arnsberg auf die Gleise gekommen, wie die Bundespolizei mitteilte. In dem Personenzug waren keine Passagiere. Die Bahnstrecke war mehr als drei Stunden gesperrt. Der 32 Jahre alte Besitzer der Tiere wurde ermittelt. Er konnte zusammen mit Helfern sieben weitere ausgebüxte Tiere einfangen.