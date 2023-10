Klar, jeder Koch gibt seinem Gericht eine ganz persönliche Note. So gibt der eine ein wenig Knoblauch in seine Bolognese-Sauce, ein anderer einen Schuss Brandy und wieder ein anderer verfeinert mit Petersilie. Wer jedoch eine echt italienische Bolognese kochen will, sollte das tunlichst lassen!

Die Accademia Italiana Della Cucina gibt nämlich ganz genau vor was in ein Ragù alla Bolognese alles rein und was auf gar keinen Fall im Topf landen darf. So beinhaltet die klassische Bolo, wie sie oft liebevoll genannt wird, auf jeden Fall: