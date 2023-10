Habeck und IG Metall gemeinsam für Brückenstrompreis

Gemeinsam mit der Industrie setzt sich die IG Metall für einen vergünstigten Brückenstrompreis für Betriebe ein, die besonders viel Energie verbrauchen. Auf ihrem Gewerkschaftstag gab es dafür zunächst Rückenwind.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat der IG Metall in der Diskussion über einen vergünstigten Industriestrompreis den Rücken gestärkt. Es gehe darum, energieintensive Industrien in Deutschland zu halten und ihren ökologischen Umbau zu gestalten, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag bei der Eröffnung des Gewerkschaftstages der IG Metall in Frankfurt.

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi hatte angemahnt, den sogenannten Brückenstrompreis etwa für die Chemie- und Stahlindustrie mit Auflagen zu verbinden. Geld vom Staat gibt es nicht ohne Gegenleistung. Unsere Bedingungen sind: Tariflöhne, Standort- und Investitionszusagen.

Neben den Gewerkschaften setzen sich auch mehrere Industrieverbände für einen steuerfinanzierten Nachlass beim Strompreis ein, der in der Ampelkoalition umstritten ist. Während Wirtschaftsminister Habeck dafür wirbt, lehnt ihn Finanzminister Christian Lindner (FDP) ab. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bislang zurückhaltend bis ablehnend geäußert. Er wird am Dienstag auf der Tagung der IG Metall erwartet.