Habeck: Gedanken bei den vom Hochwasser betroffenen Menschen

Mehr zum Thema

Nur wenige Sturmschäden in Greifswald In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat das Sturmtief nur wenig Schaden angerichtet. Nach Angaben der Stadt fuhr die Feuerwehr insgesamt fünf Einsätze im Zusammenhang mit dem Wetter. In zwei Fällen lösten sich Bauteile, die gesichert werden mussten. Bei den anderen drei Einsätzen wurden den Angaben zufolge abgebrochene Ästen oder Bäume geräumt. Das Hochwasser selbst stieg in der Nacht zum Samstag auf 1,50 Meter über dem Normalpegel an. Im Laufe des Samstags nahmen Regen, Wind und Hochwasser zunehmend ab.

RTL

Nordost-SPD: Nachwuchspolitikerin Repp für Europawahl Die SPD Mecklenburg-Vorpommerns geht mit der 24-jährigen Sabrina Repp an der Spitze in den bevorstehenden Europawahlkampf. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Linstow (Landkreis Rostock) wurde die noch weitgehend unbekannte Politikwissenschaftlerin aus Rostock mit großer Mehrheit für die Wahl im Juni 2024 nominiert. Sie erhielt 65 von 89 abgegebenen Stimmen. Damit setzte sich die von Landesvorstand vorgeschlagene Kandidatin klar gegen ihren Mitbewerber durch. Auf den in Rostock geborenen und heute in Berlin lebenden Thomas Salzmann entfielen 22 Stimmen. Es gab zwei Enthaltungen.