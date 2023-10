Haarige Veränderung bei „Unter uns“-Star Jo Weil

Auf einem weißen Stuhl mit schwarzem Anzug samt barfuß – so präsentiert sich Jo Weil auf seinem neuesten Instagram-Schnappschuss. Besonders auffällig: Jo Weil hat seine Haarfarbe verändert. Aus seinen dunklen Haaren ist ein helles Blond geworden. Dazu schreibt der Schauspieler: „Mein Name ist Blond, Jo Blond. Es war mal an der Zeit für eine Typveränderung.“

Ein Look, der für immer bleibt? Da ist sich Jo noch nicht so sicher: „Wird vermutlich nicht für immer so bleiben, aber aktuell bin ich erstmal super happy damit.“