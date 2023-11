Haalands jüngste Bestmarke: Schneller traf keiner 40 Mal

Mehr zum Thema

Glatte Straße: Autos und Rettungswagen fahren ineinander Bei einem Unfall auf glatter Straße sind am Dienstagabend in Leipzig vier Autos und ein Rettungswagen ineinander gerutscht. Dabei seien fünf Personen leicht verletzt worden, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Nach ersten Informationen sei der Rettungswagen mit Blaulicht unterwegs gewesen. Deswegen habe eines der beteiligten Autos abgebremst und sich auf der glatten Fahrbahn quer gestellt. Daraufhin seien die anderen Autos aufgefahren und zusammengestoßen. Ob der Krankenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz oder in ein Krankenhaus war, konnte ein Sprecher der Polizei nicht sagen.