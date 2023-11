„Sie denkt, sie ist so clever, dabei schluckt sie jeden Köder. Wie eine Marionette.“ Und Recht hat er. Carlos (Patrick Fernandez) hat sich in den letzten Wochen als exzellenter Puppenspieler bewiesen, der mehr als einmal gezeigt hat, wer bei „W&L“ wirklich die Strippen zieht. Und auch dieses Mal hat er ein Netz aus Intrigen und Lügen gesponnen, wie Katrin (Ulrike Frank) und Tobias (Jan Kittmann) es niemals für möglich gehalten hätten. „Das war schon immer ihr Fehler. Sie unterschätzt mich. Genauso wie Tobias“, wähnt er sich bereits am Ziel. Welches Ausmaß Carlos‘ Intrige hat, zeigt der dritte Teil der Wochenvorschau.