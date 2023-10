Seit dem Tod von Mohamed lässt Sascha (Daniel Noah) die Frage nach dem Mörder seines Freundes keine Ruhe mehr. Er kann nicht anders als der Sache auf den Grund zu gehen und will selbst in Ägypten ermitteln. Emily (Anne Menden) wird von seinen Plänen komplett überrumpelt und hat nur einen Gedanken: Sie will Sascha nicht wieder verlieren! Deswegen steht seine Reise für Emily nicht zur Diskussion.Unter Tränen stellt sie ihren Freund vor eine harte Wahl, wie der zweite Teil der GZSZ-Wochenvorschau zeigt.