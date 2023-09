Nicole (Laura Lippmann) hat einiges durchgemacht! Der Seitensprung ihres Mannes mit Maren (Eva Mona Rodekirchen) hat in ihrer Ehe Spuren hinterlassen. Trotz des Kontaktabbruchs zu Maren kann Nicole ihre Angst, Michi (Lars Pape) zu verlieren, nicht abstellen. Nicht nur, dass sie zuletzt Michis Standort geortet hat, um sicherzugehen, dass er sie nicht wieder betrügt. Jetzt kontrolliert sie auch noch das Handy ihres Mannes! Doch es bleibt nicht nur bei dem Lesen einer einzelnen Nachricht. Sie kann einfach nicht anders, als das Handy erneut in die Hand zu nehmen und noch mehr zu lesen. Blöd nur, dass ausgerechnet in dem Moment Michi auftaucht und sie auf frischer Tat ertappt ... Was genau passiert, zeigt der zweite Teil der Wochenvorschau.