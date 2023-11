GZSZ-Wiedersehen in Paris: Daniel Noah bekommt bei seiner Rolle Gänsehaut

Er stellt Emilys Herz erneut auf die Probe!

Ganz viel Fashion und bloß kein Liebeskummer mehr – so lautet Emilys (Anne Menden) Plan in Paris. Sie will Sascha (Daniel Noah) einfach nur vergessen und sich ganz auf sich konzentrieren. Doch dann steht er plötzlich wie aus dem Nichts vor ihr. Ihre Blicke treffen sich und schnell wird klar – hier ist noch nichts vorbei. Aber was macht Sascha eigentlich in Paris? Mehr zu seiner aufregenden Rolle beim Special verrät der Schauspieler im Video.

