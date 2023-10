Mit einem breiten Lächeln im Gesicht hält Chryssanthi Kavazi eine Zeitung mit der Schlagzeile „A baby is coming soon – Little Beck number 2“ – also „Bald kommt ein Baby – Klein-Beck Nummer 2“ – in die Höhe. Auf dem Schnappschuss ebenfalls schon deutlich zu erkennen: Der kleine Babybauch der 34-Jährigen. „Good news … und unser Herz springt vor Freude“, schreibt Chryssa auf ihrem Instagram-Kanal. Auf einem zweiten Foto ist der GZSZ-Star gemeinsam mit Ehemann Tom Beck und ihrem Sohn (3) zu sehen, die ebenfalls fleißig die Baby-Zeitung studieren.