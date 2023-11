Harmonie pur in Paris!

Zugegeben: Bei GZSZ sind die Rollen von Chryssanthi Kavazi und Anne Menden nicht gut aufeinander zu sprechen. Dafür sieht es hinter der Kamera ganz anders aus. Bei den Dreharbeiten zum GZSZ-Special in Paris geraten die Schauspielerinnen plötzlich in muntere Plauderlaune und blicken ganze sieben Jahre zurück – auf ihr erstes Aufeinandertreffen. Wie und wo das damals war und wie Anne Chryssanthi jeden Morgen in Paris versüßt, zeigen wir oben im Video.



