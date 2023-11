Nach dem großen GZSZ-Special in Paris ist vor den größten Liebesmomenten der Kultserie. Davon kann natürlich auch Timur Ülker ein Liedchen singen, der seit 2018 als Nihat zu sehen ist. Aber auch privat kann er auf eine bewegte Lovestory zurückschauen. Er und seine Caroline haben sich 2013 in einem Schuhgeschäft kennen und lieben gelernt. 2015 kommt ihre erste Tochter Ileya zur Welt.

Mit der Serie „Köln 50667“ (hier auf RTL+ streamen) gelingt dem heute 34-Jährigen 2015 der Durchbruch. Doch privat fängt es an zu kriseln. „Er war jedes Wochende weg, immer feiern und er hat sich auch zu Hause für nichts mehr interessiert“, erinnert sich Caroline in der Doku: „GZSZ in Paris - Und die größten Liebesmomente der Kultserie“ (hier auf RTL+ streamen).