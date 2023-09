Wie romantisch! „Heute vor 15 Jahren saß eine junge und aufgeregte Braut in ihrer Hotelsuite“, erinnert sich Maria Wedig an ihren großen Tag im Ostsee-Seebad Heiligendamm zurück, „und während alles um sie herumwirbelte, träumte sie davon, wie ihr Eheleben wohl sein wird...“ Ihre Antwort aus heutiger Sicht liefert sie gleich mit: „Es wird Magisch“ schreibt sie im Absatz darunter und: „Auf die Liebe“ – beides garniert mit Herzchen.

Voller Magie ist auch das Foto, das sie dazu postet. Ungezwungen, natürlich und sehr nahbar – ein wie zufällig im Vorbeigehen eingefangener Moment von Glück. „Bin ich die Einzige, die gerade gedacht hat, dass ist eine Szene aus Sex and the City?“, fragt sich da eine Userin und scheint damit zumindest bei einigen anderen offene Türen einzurennen. Und für alle, die jetzt ebenfalls ins Schwelgen kommen: „Sex and the City – Der Film“ und „Sex and the City 2“ gibt es übrigens auch als Stream auf RTL+. (gdu)