Im GZSZ-Podcast gibt Lars Pape zu: „Also, erstmal ist jede Form von Intimität, die man vor der Kamera erzeugen muss, kein Spaß [...] Küssen, Sex haben, das sind so intime Dinge, die macht man mit Menschen, die man liebt.“ Doch zum Job als Schauspieler gehören diese Szenen eben dazu und deshalb wird am Set alles daran gesetzt, dass die Schauspieler sich dabei wohlfühlen.

„Das ist vor allem wahnsinnig durchchoreographiert“, so der 52-Jährige. Was er damit meint: „Es gibt vorher ein Intimacy Coaching, in dem genau abgesprochen wird, was wir machen wollen und machen dürfen.“ Kein Griff, keine Berührung, kein Kuss passiert ohne Absprache. „Du besprichst exakt: Wie weit geht der Mund auf, was macht deine Zunge, wo geht die Hand in, ist es okay, wenn ich dich an der Hüfte berühre?“ Für den Fall, dass etwas aus dem Ruder läuft, gibt es sogar ein Codewort, bei dem sofort gestoppt wird.