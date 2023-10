GZSZ-Spoiler! So kommt Neuling Josefin Bressel in den GZSZ-Kiez

Alicia Bäumler (Josefin Bressel) ist aufgeregt, denn sie hat ein Vorstellungsgespräch bei Vlederbag am Kolle-Kiez. Dazu zieht es sie aus ihrer Heimat Bad Hersfeld in die Hauptstadt. Während der Fahrt in der Straßenbahn geht sie nochmal durch, was sie im Vorstellungsgespräch später sagen will. „Ich bin ein echtes Vlederbag-Fangirl und es wäre das Größte für mich, euch nach Paris zu begleiten“, murmelt sie ihren Text vor sich hin. Von ihrer Sitznachbarin gibt’s dafür schon mal einen Daumen nach oben. Ein Anruf reißt Alicia aus ihrer Vorbereitung. Was der Anrufer ihr noch mit auf den Weg geben möchte, gibt’s oben im Video zu sehen.