Als Laura John auf einen romantischen Trip in die Stadt der Liebe einlädt, darf er nicht wissen, dass sie damit einen geheimen Plan verfolgt. Während Laura die Übergabe eines mysteriösen Koffers vorbereitet, steht Emily, emotional angeschlagen, weil sie gerade ihre große Liebe Sascha verloren hat, vor ihrem größten Erfolg als Taschendesignerin. Als sie dann ihren großen Auftritt bei einer angesagten Fashionshow genießt, verschwindet Lauras Koffer mit einem geheimnisvollen Inhalt. Bei dem Versuch diesen zurückzuerobern, gerät sie in eine missliche Lage und muss John um Hilfe bitten, was die Liebe der beiden auf eine Zerreißprobe stellt. Emily wiederum ahnt nicht, dass ein Wiedersehen in Paris alles auf den Kopf stellen und sie in allergrößter Gefahr schweben wird…

Zu sehen gibt es das große GZSZ-Special aus Paris am Donnerstag, den 23. November um 19.40 Uhr. Bereits eine Woche vorher steht die Folge zum Abruf auf RTL+ bereit.