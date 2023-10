Nina Ensmann ist froh, dass sie sich während ihrer aktuellen Schwangerschaft pudelwohl fühlt und es ihr an nichts fehlt. Aber natürlich muss sich die Schauspielerin trotzdem schonen und keinen zu gefährlichen Aktivitäten nachgehen. Und wer hätte es gedacht, aber da gibt es bei Nina wirklich etwas – Kampfsport. Sie hat Taekwando gemacht und besitzt darin sogar drei schwarze Gürtel. In diesem Sport die größte Auszeichnung, für die man rund vier bis fünf Jahre arbeiten und sich in der Sportart weiterentwickeln muss.

Die GZSZ-Schauspielerin hat nicht nur gekämpft, sondern ist auch Kampfrichterin und hat schon auf Landesebene gekämpft, wie sie im neuen GZSZ-Podcast (hier auf RTL+ streamen) erzählt.

Nina Ensmann ist in der neuen Podcast-Folge nicht alleine. Wie Kollegin Josefin Bressel zum Thema Sport steht und in welchen Situationen Nina es liebt, mal keine Lady zu sein, gibt es im neuen GZSZ-Podcast zu hören.