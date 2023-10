Für Schauspielerin Laura Lippmann bedeutet Nicoles Rückkehr nach Dortmund der Abschied von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten.“ Ihr glückliches Fazit zur GZSZ-Zeit: „Sie verging wahnsinnig schnell. Es war eine sehr intensive, lehrreiche, wunderbare Zeit. Mit einem ganz tollen Team.“

Am letzten Drehtag war ihre Aufregung plötzlich wieder so groß, wie am ersten. Doch sie wird ihn in besonderer Erinnerung halten, so Laura im Interview:„Nachdem die letzte Klappe fiel, gabs Applaus, alle Kolleg:innen kamen dazu und ich habe einen riesigen Blumenstrauß und noch andere tolle Sachen geschenkt bekommen. Klar kullerten da bei mir die Tränen.“