Kann Lukas in seiner neuen Familie bei Yvonne und Jo wieder Vertrauen fassen?

Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. In Lukas Ruess ist gerade ziemlich viel los. Kein Wunder, bei einer bewegten Vergangenheit wie seiner: Seit sein Vater die Familie verließ, als Lukas zehn Jahre alt war, lebte der Junge allein mit seiner bipolaren Mutter Eva. Eigentlich viel zu jung, muss Lukas auf diese Weise lernen, Verantwortung zu tragen. Doch als er bei einem ihrer manischen Anfälle seine Mutter nur mit Mühe und Not von einem Sprung vom Fünf-Meter-Turm ins leere Becken abhalten kann, ist klar: So kann es nicht weitergehen. Und weil es im angedachten Wohnheim keinen Platz mehr gab, landet der Junge jetzt als Pflegekind bei Yvonne und Jo, die ihn mit offenen Armen empfangen.

Lukas’ Einzug gibt es übrigens am Montag, den 30. Oktober bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ im TV – oder auch auf RTL+ zu sehen. (gdu)