Heiße Nächte in Paris...

Was wäre ein GZSZ-Special in der Stadt der Liebe ohne Special Guest?! Genau aus diesem Grund wird Emily (Anne Menden) eine große Überraschung erleben, denn während sie sich in Paris eigentlich auf ihr Taschen-Label und ihre Karriere konzentrieren will, steht plötzlich Sascha (Daniel Noah) vor ihr. Und jetzt? Was hinter Daniels kleiner GZSZ-Rückkehr steckt, verrät er im Video.

