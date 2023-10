Gute Wahl von Seoane: Plea und Neuhaus überzeugten

Mehr zum Thema

Reiselust zum Ferienstart: Jahresrekord am Flughafen Viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen haben den Beginn der Herbstferien für einen Flug oder eine Fahrt in den Urlaub genutzt. Am Freitag habe man mit rund 80.000 Fluggästen den passagierstärksten Tag des Jahres erlebt, auch am Samstag und Sonntag rechne man mit je rund 75.000 Passagieren, teilte ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens am Samstag mit.