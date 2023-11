Gutachter: Keine Hinweise auf Rufe im Hotel

Mehr zum Thema

Ex-Managerin beschreibt Ofarim als sehr höflichen Menschen Im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigungen hat die ehemalige Managerin den Künstler als sehr höflichen Menschen beschrieben. Er sei nicht der Typ für Starallüren gewesen, sei stets freundlich und habe Türen aufgehalten, der Typ alte Schule halt, sagte die 45-Jährige am Donnerstag im Landgericht Leipzig.