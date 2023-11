Gutachten entlastet Jugendamt nach Tod von Siebenjährigem

Mehr zum Thema

Wohnungen von Hamas-Sympathisanten durchsucht Der Staatsschutz hat am Freitagmorgen Wohnungen mutmaßlicher Hamas-Sympathisanten in Münster, im niedersächsischen Nordhorn und im belgischen Eupen durchsucht. Ermittlungen hätten zuvor ergeben, dass ein 46-Jähriger gewaltverherrlichende Posts über den Social-Media-Kanal TikTok abgesetzt haben soll, wie die Polizei Münster mitteilte.

Warnstreik führt zu eingeschränktem Winterdienst Das Räumen von Straßen kann am Donnerstag mancherorts etwas länger dauern in Niedersachsen. Hintergrund ist ein Warnstreik. Am Morgen blieb die Lage vielerorts entspannt.