Gut 200 Fahndungstreffer bei Kontrollen in Kreuzfahrtsaison

Mehr als eine Million Kreuzfahrtpassagiere in Kiel: Die Bundespolizei hatte in diesem Jahr mit Kontrollen viel Arbeit. Nicht alle Reisenden konnten ihre Kreuzfahrt im Anschluss antreten.

Bei Kontrollen der knapp 1,2 Millionen Kreuzfahrtpassagiere in Kiel haben Bundespolizisten in diesem Jahr mehr als 200 Fahndungstreffer festgestellt. Gegen neun Menschen lagen Haftbefehle vor, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag berichtete. Fünf von ihnen konnten die geforderten Geldstrafen demnach begleichen und damit einem Gefängnisaufenthalt entgehen. Die anderen vier wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Daneben ging es beispielsweise um Aufenthaltsermittlungen. Viel Arbeit hatte die Bundespolizei zur Kieler Woche Ende Juni, als insgesamt 22 Kreuzfahrtschiffe den Hafen anliefen. Beamte erteilten in dieser Zeit neben 1657 Visa auch 6 Notreiseausweise und 74 Reiseausweise als Passersatz.

Mit 1,174 Millionen Passagieren hat der Kieler Hafen bei Kreuzfahrten in diesem Jahr einen Rekord erzielt. Die Entwicklung in der Tourismusbranche zeigt einen deutlichen Trend hin zur Kreuzfahrt, das war in dieser Saison auch in Kiel spürbar, sagte Seehafen-Chef Dirk Claus am Montag. 2022 waren es 835 000 Gäste bei 243 Anläufen. Kreuzfahrtschiffe von 26 Reedereien liefen Kiel seit April insgesamt 215 Mal an.