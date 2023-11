Gut 1000 Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demon in München

Gut 1000 Menschen sind nach Polizeiangaben am Freitagabend in München zu einer pro-palästinensischen Kundgebung zusammengekommen. Die Demonstration begann bei Schneegestöber mit rund 500 Menschen am Odeonsplatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Später setzte sie sich mit inzwischen gut doppelt so vielen Teilnehmern in Richtung Mariahilfplatz fort. Die Demonstranten forderten unter anderem einen Waffenstillstand im Nahostkonflikt.

Die Kundgebung unter dem Namen Stoppt den Krieg - Freiheit für Palästina wurde vom Münchner Zweig der Bewegung Palästina spricht organisiert. In der Einladung betonten die Organisatoren unter anderem, keine rassistischen oder antisemitischen Parolen und Schilder zu akzeptieren.