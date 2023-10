Gunter Demnig verlegt 7000. Stolperstein in Hamburg

Mehr zum Thema

Arbeiten an Deichen in Arnis und Maasholm laufen Der Ostseedeich in Maasholm hat nach der Sturmflut mehrere Lücken. Dort und in Arnis an der Schlei sichern Helfer auch mit Unterstützung der Bundeswehr die Deiche. In Arnis gehe es gut voran, sagt Landrat Wolfgang Buschmann.