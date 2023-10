Gullydeckel auf A7 geworfen? - Drei Angeklagte vor Gericht

Mehr zum Thema

Lastwagen schert in Gegenverkehr: Eine Schwerverletzte Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Geeste (Landkreis Emsland) ist eine 31-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Sattelzug sei in der Nacht zum Montag in den Gegenverkehr ausgewichen, um rechts abzubiegen, sagte ein Polizeisprecher. Die entgegenkommende Autofahrerin sei daraufhin gegen den Anhänger geprallt. Sie sei mit einem Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht worden. Der Lkw-Fahrer habe sich nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenprall mit Auto Ein 82 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Zusammenprall mit einem Auto im Landkreis Cuxhaven tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann sei noch am Unfallort verstorben, teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen wechselte der Mann am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 143 zwischen Loxstedt und Nesse unvermittelt und ohne Ankündigung die Straßenseite. Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 77-jährige Fahrer erlitt einen Schock.