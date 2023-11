Güterzug-Unfall kostete die Bahn drei Millionen Euro

Mehr zum Thema

ICE mit 550 Reisenden rammt Regionalbahn - keine Verletzten Ein mit etwa 550 Menschen besetzter ICE hat zwischen Hamburg und Bremen eine Regionalbahn gerammt. Bei dem Unfall am Mittwochnachmittag gab es keine Verletzten, wie die Bundespolizei mitteilte. Die beiden Züge wurden durch den Vorfall in Lauenbrück demnach so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde eingestellt.