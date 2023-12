Güterzug kollidiert mit Kühen: Tiere tot

Mehr zum Thema

Augustinerkirche setzt im Advent wieder auf Lichtkunst In der Evangelischen Augustinerkirche ist in der Adventszeit nun wieder eine besondere Lichtinstallation zu erleben. Das Berliner Künstlerduo Kopffarben greift dabei Szenen aus der Weihnachtsgeschichte auf und projiziert diese auf die Innenwände der Kirche, wie das Augustinerkloster zum ersten Advent mitteilte. Die Installation ist täglich bis 6. Januar zwischen 16.00 und 19.00 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Flucht vor Polizei endet nach eiskalter Flussdurchquerung Beim Versuch, die Polizei abzuschütteln, ist ein 25-Jähriger in Meiningen durch einen eiskalten Fluss geflohen. Allerdings seien ihm die Beamten durch den Nebenlauf der Werra gefolgt und konnten ihn schnappen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vermutlich durch die kalte Dusche geschockt, habe der Mann kurz nach der Flussdurchquerung aufgegeben.