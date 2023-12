Güterzug kollidiert in Leipzig mit Lok: Vier Verletzte

In Leipzig sind am Freitagvormittag ein Güterzug und eine Lok zusammengestoßen. Dabei wurden vier Personen an Bord leicht verletzt. Eine Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage mitteilte. Zuerst hatte die Bild über den Vorfall berichtet.

Mit circa 20 bis 25 Stundenkilometern waren der Güterzug und die Lok zum Zeitpunkt der Kollision langsam unterwegs. Auswirkungen auf den Personenverkehr gibt es nicht, teilte ein Sprecher der Bahn mit. Wie es zu dem Zusammenstoß im Stadtteil Schönefeld kommen konnte, war zunächst unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Einsatz am Unfallort dauerte am Nachmittag an.