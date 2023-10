Günther zur Sturmflut: Keine Zeit für Katastrophentourismus

Mehr zum Thema

Straßensperrungen und Notanlaufpunkt in Lübeck eingerichtet Wegen des Hochwassers sind in Lübeck eine Reihe von Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt worden. Betroffen seien unter anderem die Straße An der Obertrave mit den angrenzenden Gruben, das Geniner Ufer, die Ivendorfer Landstraße zwischen Rönnauer Weg und Teutendorfer Weg sowie die Mecklenburger Landstraße, teilte die Hansestadt Lübeck mit. Wenn der Pegel über Nacht weiter steigen sollte, sei eine Überflutung weiterer Straßen nicht ausgeschlossen.

Dutzende Schaulustige beobachten Hochwasser in Flensburg Dutzende Schaulustige haben sich an der Flensburger Hafenspitze am Freitagnachmittag das Hochwasser angeschaut. Viele von Ihnen machten von einer erhöhten Stelle trockenen Fußen Fotos von den Wassermassen, die sich über die gesperrte Straße bis an die Häuser auf der gegenüberliegenden Seite erstreckte. Andere wateten in Gummistiefeln und Regenhosen durch das Wasser oder fuhren in Schlauchbooten über die Straße. Kinder freuten sich über Möwen, die auf der Straße schwimmen.