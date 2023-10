Günther will mit Geschlossenheit AfD kleinhalten

Mehr zum Thema

Fahrer bei Lkw-Unfall eingeklemmt: A7 zeitweise gesperrt Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen und einem Transporter ist auf der A7 am frühen Samstagmorgen nördlich von Hamburg ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg und Quickborn zusammengestoßen. Ein Lkw sei dabei von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben gefahren. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge im Führerhaus eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war während der Bergungsarbeiten Richtung Hamburg voll gesperrt.