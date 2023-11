Günther sieht in Migrationsbeschlüssen wichtiges Signal

Mehr zum Thema

Geteiltes Echo auf Bund-Länder-Gipfel in Hamburg Bis in den frühen Morgen verhandeln Bund und Länder im Kanzleramt über die Kostenverteilung bei der Flüchtlingsaufnahme. Heraus kommt ein Kompromiss. Und nicht jeder ist davon überzeugt.

Land muss 2024 mit weniger Steuereinnahmen rechnen Die Steuerwartungen sind in Schleswig-Holstein weiter rückläufig. Die jüngste Steuerschätzung rechne für den Zeitraum 2023 bis 2027 mit 210 Millionen Euro weniger als noch im Mai prognostiziert, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. In den Planungen für den Haushalt für 2024 klafft ein Loch von 494 Millionen Euro - trotz einer wegen der konjunkturellen Entwicklung möglichen höheren Neuverschuldung um weitere 120 Millionen Euro.