Günther: Jüdinnen und Juden müssen sicher sein können

Brand in Unterkunft für Geflüchtete: Vier Menschen gerettet Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Hamburg-Borgfelde hat die Feuerwehr vier Menschen gerettet. Ein Mann sei dabei mit Hilfe einer Drehleiter in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Den Angaben zufolge wurden bei dem Brand am Mittwochabend mindestens zwei Menschen leicht verletzt. Das Gebäude wurde evakuiert. Zehn Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar. 169 Menschen verließen selbstständig die Unterkunft. Wie hoch der Schaden ist und warum es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar.

Schulbetrieb nach Bedrohungslage wieder gestartet Am Tag nach der Bedrohungslage an einer Stadtteilschule in Hamburg-Blankenese ist der Schulbetrieb am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen worden. Der Schulbetrieb startet ab 10.00 Uhr wieder, sagte ein Sprecher der Schulbehörde am Donnerstag in Hamburg auf Nachfrage. Dabei würden die Kinder und Jugendlichen auch vom Kriseninterventionsteam und Schulpsychologen des Regionalen Bildungs- und Beratungszentrums betreut und beraten. Insofern wird das sicher kein "ganz normaler" Unterrichtstag werden, sondern vom gestrigen Geschehen geprägt, sagte der Sprecher weiter.