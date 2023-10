Günther Jauch begleicht bei „Wer wird Millionär?“ Trinkgeldschulden

Vor 15 Jahren hat „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Anja Scharf bei den Bayreuther Festspielen als sogenannte „Graue Maus“ – also als Platzanweiserin – gearbeitet. Und ebenso lange hat sie auch vergeblich auf ein angemessenes Trinkgeld gewartet. Bis jetzt! Für ungefähr 17,50 Euro pro Stück hat Anja damals bei den Festspielen zusätzlich Broschüren verkauft, doch der Stundenlohn ließ zu wünschen übrig. „Da hatte ich natürlich schon gehofft, dass ich da ein bisschen meinen Stundenlohn aufbessere, weil vielleicht manche ein bisschen Trinkgeld geben“, erzählt sie Günther Jauch.

„Die meisten“ hätten 20 Euro gegeben, doch zwei Promis scheinen an dem Abend eher geizig unterwegs gewesen zu sein. „Ich will Namen hören!“, so Jauch. Und die kriegt er auch: Thomas Gottschalk und Angela Merkel. Der Quizmaster ist fassungslos – schließlich passe das gar nicht zu den beiden. Da kommt ihm eine Idee! „Ich weiß jetzt nicht, ob ich’s zusammenkriege …“, so der 67-Jährige. Eifrig kramt er in seinen Taschen – und wird fündig! 5 Euro kratzt Jauch mühsam zusammen, doch „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Anja ist taff. Noch nie was von Inflation gehört, Herr Jauch? Am Ende reicht’s dann aber leider nur für weitere fünf Cent … Doch am Ende zählt ja die Geste!