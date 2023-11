Günther für schnelle Umsetzung der Maßnahmen zur Migration

Mehr zum Thema

Tschentscher lobt Bund-Länder-Einigung zu Flüchtlingskosten Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme als sehr gut begrüßt. Finanziell gesehen sei es aber eher ein den Umständen entsprechendes Ergebnis, sagte der SPD-Politiker am frühen Dienstagmorgen nach stundenlangen Beratungen der Länderregierungschefs mit dem Bundeskanzler in Berlin. Die Finanzierung der Migration sei der schwierigste Punkt der Verhandlungen gewesen.