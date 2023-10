Guardiola lobt nach Umbruch Leipzig: „Klare Strategie“

Mehr zum Thema

Sturm: Manchester muss Reisepläne nach Leipzig ändern Ein Sturm hat die Reisepläne von Manchester City nach Leipzig durcheinandergebracht. Der Titelverteidiger wollte eigentlich am Dienstagnachmittag zum Champions-League-Spiel nach Sachsen reisen, wodurch die Mannschaft von Pep Guardiola allerdings in ein Sturmtief geraten wäre. Daraufhin änderte der Club seine Flugzeiten, die Mannschaft um Superstar Erling Haaland wird später am Dienstagabend in Leipzig erwartet. Das Abschlusstraining hatten die Briten bereits in der Heimat absolviert.

150.000 Euro Schaden wegen Feuers in Obstkistendepot Ein Obstkistendepot im Struppener Ortsteil Ebenheit in der Sächsischen Schweiz ist in Flammen aufgegangen. Wie das Feuer am Montagabend entstand, ist nach Angaben der Dresdner Polizeidirektion vom Dienstag noch ungeklärt. Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Die Flammen machten 1600 Kisten unbrauchbar, die für Ernte und Einlagerung von Äpfeln gedacht waren. Der Schaden wird laut Polizei auf 150.000 Euro geschätzt.